En Juárez a quien no quieren es a La Barredora que tú representas: Daniela Álvarez responde a Andrea Chávez

Luego de que la coordinadora municipal de la 4T en Juárez, Andrea Chávez, declarara que le parece una provocación que Marco Bonilla tome protesta como defensor del PAN en esa ciudad, debido a que los “juarenses no quieren a los panistas”, la dirigente estatal de Acción Nacional, Daniela Álvarez, le respondió que “en Juárez a quien no quieren es a La Barredora que tú representas”.

A través un video en redes sociales, Álvarez señaló:

“Veía unas declaraciones que de verdad no lo puedo creer. Andrea Chávez dice que le parece una provocación que el próximo 10 de octubre a las 5 de la tarde, vayamos a tener un evento encabezado por Marco Bonilla en Ciudad Juárez. Ahora resulta que la señora se cree la dueña de Ciudad Juárez. Imagínense ustedes, todavía ni candidata es y ya está intentando reprimir. Pues decirle desde ahorita que se vaya acostumbrando. Ya lo dijimos y lo repito: la derrota de Morena empieza en Ciudad Juárez.

Andrea, dices que la gente te dice que no quiere al PAN. Pues fíjate qué casualidad, cuando yo ando recorriendo las calles de Ciudad Juárez, la gente me dice que a quien no quiere es a La Barredora y justamente es al grupo delictivo que tú representas. Esto aún ni siquiera comienza, pero yo creo que se va a poner muy interesante. Voy a seguir llamándole las cosas por su nombre, con toda claridad y con toda determinación. A mí no me van a venir a decir ni tú ni nadie cómo, cuándo y dónde y sobre qué debo debatir.

Lo que sí te puedo decir es que tienes mucho que aclararle a los chihuahuenses, pero en particular a los juarenses. Y te lo repito, vamos al rescate de Ciudad Juárez. Ciudad Juárez para los juarenses, y no vamos a permitir que llegue La Barredora que tú encabezas y tú representas”, concluyó la presidenta del PAN Estatal.