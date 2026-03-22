Sam Smith regresa a México: fechas y preventa en CDMX

El regreso de Sam Smith a México ya es oficial y todo apunta a que será uno de los eventos musicales más importantes de 2026 en la Ciudad de México. El cantante británico confirmó una serie de conciertos en el Auditorio Nacional, uno de los recintos más emblemáticos del país, donde se presentará durante cuatro noches consecutivas.

acuerdo con Ocesa, Sam Smith ofrecerá shows los días 17, 18, 20 y 21 de agosto de 2026, todos programados a las 21:00 horas. Este formato ha sido interpretado como una especie de residencia en CDMX, una dinámica que permite a los artistas conectar de manera más cercana con su público y ofrecer una experiencia más cuidada en cada presentación.

Sam Smith en México 2026: fechas en Auditorio Nacional y preventa

Para quienes buscan boletos para Sam Smith en México, el proceso de compra contará con varias etapas clave. La preventa fans es una de las más importantes, ya que permite acceder antes que el público general a las entradas para el Auditorio Nacional.

El registro para esta preventa estará disponible hasta antes del 22 de marzo de 2026. Quienes completen el proceso podrán participar en la preventa el 23 de marzo, mientras que la Gran Venta HSBC se llevará a cabo los días 25 y 26 de marzo. Finalmente, la venta general comenzará el 27 de marzo, fecha en la que cualquier persona podrá adquirir sus boletos.

Para acceder a la preventa de fans de Sam Smith en México, es necesario ingresar al enlace oficial de registro https://drop.cobrand.com/d/samsmith/tbfmexico llenar los datos personales, agregar un usuario de redes sociales y esperar la validación. Posteriormente, los usuarios recibirán confirmación vía WhatsApp junto con el link de acceso para la compra anticipada.

Este sistema busca ordenar la alta demanda que se espera para los conciertos de Sam Smith en CDMX, considerando la popularidad del artista y el número limitado de fechas en el recinto.

Sam Smith Auditorio Nacional:csetlist, éxitos y alta demanda en México

Aunque aún no se han revelado todos los detalles del show de Sam Smith en el Auditorio Nacional, se espera que el cantante incluya algunos de sus mayores éxitos. Canciones como Stay With Me, Too Good at Goodbyes y Unholy forman parte del repertorio que ha definido su carrera y que el público mexicano espera escuchar en vivo.

El regreso de Sam Smith a México también refleja la fuerte conexión que el artista mantiene con el país, donde cada visita ha sido recibida con entusiasmo. Esta nueva serie de conciertos no solo reafirma su popularidad, sino que también lo posiciona como uno de los artistas internacionales más relevantes en la cartelera musical de 2026. Con información de Quién