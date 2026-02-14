Salva IMSS a niño prematuro de 800 gramos, en UCIN de Ciudad Juárez

El pequeñito permaneció 99 días en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del

Hospital General Regional No. 2, que fue inaugurado con la atención de este bebé.

extremos.

Un embarazo de trillizos, un nacimiento adelantado y un pronóstico poco alentador, marcaron el inicio de una historia que hoy se traduce en esperanza, ya que a las 25.7 semanas de gestación, tres bebés llegaron

al mundo; debido a la extrema prematurez, solo uno logró sobrevivir: “Toñito”, un niño que, con apenas 800

gramos de peso, desafió todo pronóstico médico.

“Toñito representa un verdadero milagro y una esperanza de vida para las mamás que tienen hijos

prematuros”, expresó con emoción Beatriz Adriana “N”, madre del pequeño que nació en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General Regional (HGR) No. 2, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Ciudad Juárez.

Un grupo multidisciplinario de salud brindó atención integral de manera emergente al arribo del niño, junto con sus dos hermanas, quienes por la extrema prematurez, lastimosamente no sobrevivieron.

La combinación de ciencia, tecnología médica de alta especialidad y vocación humana, fueron clave en la

atención de estos trillizos originarios de Buenaventura, Chihuahua, en una unidad altamente equipada.

El IMSS en Ciudad Juárez cuenta con equipo de alta tecnología para 12 pacientes recién nacidos, con

padecimientos críticos, con malformaciones y prematuros.

La neonatóloga adscrita a la UCIN, doctora Mariana Magdaleno Hernández, explicó que Toñito fue un caso

especial por tratarse de un prematuro con extremo bajo peso al nacimiento.

“Desde su llegada a la unidad requirió cuidados intensivos especializados, que incluyeron ventilación mecánica, respiración parenteral, antibióticos, ultrasonidos, valoraciones por distintas especialidades para el abordaje de sus características”, detalló.

Afirmó que “se trata de un caso exitoso, en donde, a pesar de sus circunstancias se logró egresar después de 99 días en una atención integral, en donde se busca no solo garantizar su sobrevivencia, sino también

asegurar una buena calidad de vida”.

La madre del menor agradeció públicamente la atención brindada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, desde el Hospital General de Zona (HGZ) No. 22, y posteriormente en el HGR No. 2.

“Estoy agradecida, porque la atención fue muy buena”, manifestó, tras destacar que desde el primer

momento se hizo todo lo posible por salvar la vida de sus tres hijos, que estaban en riesgo y tenían muy baja

probabilidad de sobrevivir.

“Fue muy triste, porque planeamos a mis hijos desde un año, y saber que ellas no tuvieron posibilidad de

vida fue muy complicado. Toñito se veía imposible, pero gracias a la atención de las enfermeras, enfermeros

y doctores, en sí de todo el equipo multidisciplinario del IMSS, mi hijo está aquí y es un milagro, porque nació de 800 gramos y bajó de peso a 740 gramos y duró intubado casi mes y medio. A veces fueron diagnósticos

buenos y otros malos, pero gracias a Dios está aquí”, indicó.

La enfermera especialista pediatra, Yuriana Bonilla, quien recibió a Antonio el día de su ingreso, comentó

que “era un prematuro tan extremo que tenía mis dudas en su pronóstico, pero le pusimos todas las ganas del mundo, médicos y enfermeras. Ver su recuperación es algo maravilloso y estamos muy orgullosos de lo

que logramos. Es un verdadero milagro”.

Esto nos recuerda que no solo los milagros son posibles, sino que el Instituto Mexicano del Seguro Social en

Chihuahua pone todo su empeño y esfuerzo en que la población derechohabiente recupere la salud y logre una calidad de vida, desde el nacimiento.

