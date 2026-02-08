Salma Hayek sorprende a comensales de cafetería en Boca del Río

La actriz, cineasta y productora veracruzana Salma Hayek sorprendió a sus paisanos tras una visita que realizó hoy sábado a la cafetería La Parroquia de los 200 Años ubicada en Boca del Río.

💁🏽‍♀️@salmahayek sorprende a clientes en famosa cafetería de Boca del Río La actriz y productora veracruzana Salma Hayek realizó una visita sorpresa a la cafetería La Parroquia de los 200 Años, en Boca del Río, donde fue reconocida por comensales que intentaron saludarla, mientras… pic.twitter.com/uDTwEXeZOc — DIARIO AMANECER (@AMANECERDIARIO) February 8, 2026

Durante su visita sorpresa, la actriz coatzacoalqueña y estrella de Hollywood, el más famoso barrio de Los Ángeles de California, de los Estados Unidos, los comensales buscaron de todas formas saludarla aunque su seguridad fue totalmente hermética.

La protagonista de “Frida”, “Son como Niños”, “Pistolero”, “Bandidas” y “Un Impulsivo y Loco Amor”, saludó de lejos a los comensales y tras casi una hora salió del restaurante hacia una camioneta tipo Suburban de color negro en la que viajaba.

Tal fue el entusiasmo que provocó la hija del empresario y político veracruzano Samy Hayek, que a su salida la estrella de Hollywood fue ovacionada por algunos consumidores.

Fue en ese mismo café, ubicado sobre el bulevar Ruiz Cortines, cuando en julio de 2025 la actriz visitó por primera vez el mismo restaurante pero acompañada de otra estrella de Hollywood: Angelina Jolie

Aquella visita fue de escándalo luego de que el gobierno del estado ocupó un helicóptero para trasladar a ambas desde un hotel de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río hacia lugares turísticos y de recreación como Chachalacas en Ursulo Galván; Catemaco, en Los Tuxtlas; y Boca del Río.

Hayek también fue vista el 19 y 20 de enero en Catemaco, región de Los Tuxtlas, para el rodaje de su equipo de grabación y un casting en el parque principal de la cabecera municipal para contratar a pobladores como “extras”.

Antes, el 9 de enero fue vista en Roca Partida, un paradisiaco lugar ubicado sobre la misma región, en las costas del Golfo de México.

Cinco días más tarde, el 14 de enero, Salma visitó Jalcomulco, reconocido como la capital del rafting, y a donde llegaron sus unidades de producción.