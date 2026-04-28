Sacudida en Fiscalía-¿Maru al Senado?-Cónclave empresarial-Auditor en el Congreso

Lo que se había cocinado desde el viernes, por fin se oficializó ayer: la salida de César Jáuregui de la Fiscalía General del Estado tras lo ocurrido con la supuesta intervención de agentes de los Estados Unidos en el operativo que derivó en el desmantelamiento del narcolaboratorio en El Pinal y en el posterior fallecimiento de ambos elementos, además del de Pedro Oseguera Cervantes, director General de la Agencia Estatal de Investigación, de quien a decir de las indagatorias de la Unidad Especializada a cargo de la fiscal Wendy Chávez, fue el responsable de tener contacto con los agentes extranjeros. La historia ayer tuvo unos de sus puntos máximos con la renuncia de Jáuregui como Fiscal General y la designación de Francisco Sáenz como encargado de despacho el tiempo en el que la gobernadora Maru Campos decida quién será oficialmente el sucesor de César Jáuregui, proceso y selección que deberá ser avalado por el Congreso del Estado… pero primero lo primero, y lo primero este martes es comprobar si la jefa del Ejecutivo chihuahuense acudirá o no al Senado a la “reunión de trabajo” a la que fue invitada, ya que a decir de su agenda oficial, su presencia está pactada pero en Delicias a las 7 de la tarde en un evento de la COPARMEX.

Y es que quien afirmó que la Gobernadora sí estaría en el Senado es el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara Alta, el morenista Óscar Cantón Zetina, quien declaró que Campos Galván sí acudiría a dicha reunión que se llevará a cabo a las 11 horas, y en donde los senadores escucharán lo que Maru tenga que decir respecto al mentado operativo. Hoy la jefa del Ejecutivo de Chihuahua puede tener la oportunidad de por fin demostrarle a sus detractores, entre los que están los senadores Gerardo Fernández Noroña, Juan Carlos Loera y Javier Corral, en especial a éste último, que no teme a sus alharacas, pues ese trío moreno y otros tantos más, buscarán sacar de quicio a la Gobernadora, quien desde que se desató la polémica, ha actuado con mano firme y hoy tendría el escenario perfecto para de una vez por todas, decirle de frente sus verdades a Corral, el exgobernador que en el 2021 intentó encarcelarla para que no llegara a la gubernatura, que renunció al PAN para irse a Morena y así obtener el fuero que hoy lo tiene como presidente de la Comisión de Justicia del Senado, a pesar de tener una orden de aprehensión en su contra por el presunto desvío de casi 100 millones de pesos cuando decía “gobernar” Chihuahua.

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Por cierto que tras su salida como fiscal General del Estado, César Jáuregui recibió múltiples muestras de apoyo a través de redes sociales, entre las que destacó la de la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, quien reconoció en Jáuregui Moreno a un funcionario responsable y comprometido. Es así que por el momento, seguramente el ya extitular de la FGE se retirará del foco público durante algunos días, en espera de cómo avanzan las investigaciones de la Unidad Especializada y de cómo se acomoda el escenario político, además de que mucho tendrán que decir las encuestas que se publiquen en las próximas semanas, ya que Jáuregui es uno de los aspirantes a la candidatura del PAN a la alcaldía de Chihuahua capital.

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Y mientras la gobernadora Maru Campos resuelve lo concerniente a la seguridad, hoy su secretario de Hacienda, Pepe Granillo, tiene en veremos una reunión con líderes de diversas cámaras empresariales, con la mira puesta en los proyectos de obra pública que anunció la jefa del Ejecutivo en su más reciente Informe de Gobierno. Según los malosos de la IP, sería a las 4 de la tarde cuando funcionarios de Hacienda y los empresarios se reúnan para determinar las fechas de arranque de los mencionados proyectos, pues el objetivo del sector empresarial es que sea ya en mayo cuando inicien las construcciones.

Así que si de empresarios y constructores se trata, el que estará hoy en las instalaciones de la CMIC es el titular de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, Alan Falomir, el cual fue invitado por los empresarios de la construcción que encabeza Juan Carlos Montaño. La reunión está prevista para iniciar a las 8:30 horas, y en ella se analizarán precisamente los proyectos que ha ejecutado y los que tiene previsto realizar la JMAS.

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El que estará hoy en la sede del Poder Legislativo local es el auditor Superior del Estado, Héctor Acosta Félix, quien fue citado por la Comisión de Fiscalización que preside la morenista Leticia Ortega, con la intención de que el titular de la ASE entregue el Informe de Evaluación de Desempeño de la Auditoría Superior del Estado correspondiente a la cuenta pública del 2024. La reunión de dicha Comisión que además esta integrada por los diputados panistas Carla Rivas, Saúl Mireles y Carlos Olson, por el coordinador de la bancada del PRI, Arturo Medina, la emecista Alma Portillo y Brenda Ríos, de Morena, está pactada para iniciar a las 9 de la mañana, previo a la sesión ordinaria de este martes.

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Y precisamente hablando de la sesión ordinaria de hoy, serán varios los dictámenes que se votarán en el Pleno, entre los que destaca el que presentará la Comisión de Justicia, y en el que se reformará el Código Penal del Estado “para aumentar las penas de homicidio imprudencial, cuando se cometa debido a la conducción de vehículos por personas en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes o sustancias psicotrópicas”. Es decir, y ante los constantes accidentes viales en los cuales los responsables han sido conductores ebrios o drogados, las penas se endurecerán para ver si así existe un escarmiento para quienes decidan cometer un acto con esa total irresponsabilidad, ya que en la mayoría de los casos, los inocentes son quienes pagan los platos rotos y los culpables salen vivitos y coleando.