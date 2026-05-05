Saca machete en plena riña y lesiona a su rival en la cara

Los hechos ocurrieron este martes en la colonia El Porvenir ubicada al norte de la capital. Dos hombres comenzaron a discutir y al calor de las palabras altisonantes, uno de ellos sacó un machete para agredir a su rival.

Hasta ahora se desconoce qué provocó tal rivalidad. El lesionado fue un hombre de aproximadamente 30 años de edad. Recibió una herida profunda en el rostro, por lo que, acudió al Centro de Salud más cercano sin embargo fue necesario su traslado a un hospital.

Mientras tanto, policías Estatal y Municipal arribaron al lugar para tomar dato del hecho y consignar al responsable por lesiones en grado de tentativa