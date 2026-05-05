Detecta Plataforma Centinela vehículo robado en Ojinaga

Gracias al uso de tecnología Centinela, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), adscritos a la Subsecretaría de Despliegue Policial, lograron asegurar en el municipio de Ojinaga un vehículo con reporte de robo, así como armas de fuego y cartuchos útiles que habían sido sustraídos a una empresa de seguridad privada en la capital.

Los hechos ocurrieron este martes 5 de mayo, y se derivaron de un operativo de búsqueda tras el reporte del robo de una unidad y armamento perteneciente a la empresa “Grupo 13”, ocurrido el pasado 4 de mayo.

La intervención comenzó cuando, a través del sistema de videovigilancia de la Plataforma Centinela, se detectó la circulación de una pick-up Dodge Ram color negro, vinculada al ilícito, en las inmediaciones del municipio fronterizo.

Al arribar a la zona, el personal de la Policía del Estado desplegó un operativo de “barrido” apoyado por aeronaves no tripuladas.

Durante los recorridos, los agentes localizaron el vehículo siniestrado a un costado del Río Conchos. Tras asegurar el perímetro y realizar la inspección técnica, se confirmó que se trataba de la unidad robada.

En el interior del automotor, los oficiales localizaron y aseguraron lo siguiente:

• 04 armas de fuego cortas (pistolas tipo escuadra) marca Glock, calibre .380.

• 05 cargadores desabastecidos.

• 53 cartuchos útiles de diversos calibres (.380, .308, .38 especial, .22 y de escopeta).

Tanto el vehículo RAM 700, modelo 2022, como el armamento recuperado, fueron remolcados y trasladados para su puesta a disposición ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la Zona Centro, para las investigaciones correspondientes.

Este operativo, reafirma el compromiso del secretario Gilberto Loya de utilizar toda la fuerza tecnológica y operativa de la SSPE para combatir el delito y recuperar el patrimonio de los sectores productivos en Chihuahua.