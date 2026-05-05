Trasladan en helicóptero a paciente con quemaduras

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informo sobre la exitosa

realización de un operativo de traslado aeromédico para un paciente masculino

que presentaba lesiones por quemaduras, movilizado desde Ciudad Juárez hacia

la capital del estado para recibir atención médica especializada.

El traslado fue posible gracias a la estrecha coordinación logística de la CEPC

en conjunto con la Secretaria de Salud y la Seguridad Pública del Estado

(SSPE) , institución que dispuso de la aeronave Bell 429 para garantizar un

trayecto rápido y seguro. En esta labor participo activamente el equipo de

pilotos, así como un paramédico especializado voluntario perteneciente a la

propia Coordinación Estatal.

La aeronave realizo el aterrizaje en las inmediaciones del Centro de

Convenciones de la ciudad de Chihuahua, punto estratégico elegido para

facilitar la recepción del paciente. Desde ese lugar, se contó con el apoyo

inmediato de personal de la Unidad de Rescate del Gobierno del Estado

(URGE) para completar el movimiento terrestre.

El objetivo final del operativo fue el ingreso del hombre al Hospital General

Salvador Zubirán, específicamente a su área especializada en la atención de

personas con quemaduras. Durante todo el trayecto, se mantuvieron los

protocolos de soporte vital necesarios para la estabilidad del paciente dado su

estado de salud.

Este tipo de acciones forman parte de los esfuerzos interinstitucionales

coordinados por el Gobierno del Estado para brindar una respuesta oportuna

ante emergencias médicas que requieren traslados de alta complejidad entre

municipios. La eficiencia en la activación de las naves estatales y el personal

capacitado resulta determinante para la preservación de la vida en casos críticos.

La Coordinación Estatal de Protección Civil reitera su compromiso de servicio

y colaboración con las diversas instancias de seguridad y salud para la atención

de la población chihuahuense en situaciones de vulnerabilidad extrema.