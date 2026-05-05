Casos Chihuahua y Sinaloa son completamente distintos; esperemos la FGR actúe conforme a Derecho: Presidente del Congreso

El presidente del Congreso del Estado, Guillermo Ramírez, recordó que la situación del gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya, quien solicitó licencia al cargo tras ser acusado por Estados Unidos de estar vinculado con el crimen organizado, es completamente distinto a lo que sucedió en Chihuahua con la gobernadora Maru Campos, sin embargo, dijo esperar que la Fiscalía General de la República actúe de manera imparcial en cada caso.

“Yo creo que aquí lo conducente es confiar en las instituciones y que se aplique el marco legal aplicable para cualquier persona, independientemente del puesto o de la posición. Es muy lamentable, pero muy correcto que haya pedido licencia el gobernador de Sinaloa para que se esclarezca exactamente su situación jurídica y esperemos, y confiemos, en que la Fiscalía General de la República actúe conforme a Derecho en todo este tema”, explicó Ramírez Gutiérrez.

Respecto a la manifestación que se llevó a cabo ayer contra la gobernadora Maru Campos, el presidente del Poder Legislativo recordó que “yo he sido imparcial y sobre todo en todas las manifestaciones que ha habido en muchos temas, no nomás en este. Creo que son manifestaciones de la ciudadanía, son manifestaciones de cierta manera legítimas. Todo mundo tenemos derecho a manifestarnos en algún tema, uno u otro tema correspondiente. Y en ese sentido, bueno, pues estamos nosotros siendo respetuosos, son manifestaciones legítimas, que a lo mejor no coincidamos con ese tipo de manifestaciones en algunas veces, eso es otra cosa, pero para mí son manifestaciones legítimas y ahí están y tienen que ver con la libertad de expresión de la ciudadanía”.