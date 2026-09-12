Rodrigo González gana bronce para México en la Copa del Mundo de Tiro con Arco

Ciudad de México. El mexicano Rodrigo González logró la medalla de bronce en la Final de la Copa Mundial de Tiro con Arco 2026 que se lleva a cabo en Saltillo.

El seleccionado le dio a nuestro país su primer podio en la competencia al superar 148-147 al colombiano Pablo Gómez en el duelo por el tercer lugar de la modalidad de arco compuesto varonil.

La pelea por el bronce fue reñida. Ambos deportistas se mantuvieron con puntuaciones muy parejas, pero fue Rodrigo quien se mostró más preciso en sus tiros.

El primer lugar se lo llevó Nico Werner quien venció en la final a Mathias Fullerton por 148-147.

También participó el medallista mundial Sebastián García, pero fue eliminado en los cuartos de final ante Pablo Gómez de Colombia.

Por la tarde se disputarán las medallas en la rama femenil.