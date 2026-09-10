Sólo 20 de cada 100 pesos del gasto propuesto para el 2027 podría ser reasignado: IMCO

Al igual que como ha ocurrido en años pasados, el gasto público propuesto para el 2027 está altamente comprometido. Para el siguiente año, 20 de cada 100 pesos propuestos podrían ser reasignados dado que el restante está comprometido, alertó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

En un análisis sobre el Paquete Económico 2027, la organización recordó que gran parte del presupuesto –que para el siguiente año podría ascender a 10.63 billones de pesos– está comprometido en gastos obligatorios, como pensiones, pago del servicio de la deuda, participaciones a estados y municipios, entre otros.

Tan sólo en las pensiones, costo financiero y participaciones, el gobierno destinará 47.2% del gasto propuesto en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2027, mientras que 9.8% irá a parar a programas sociales prioritarios, 3% a las empresas públicas del estado, que son Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Por cada 100 pesos que obtendría el gobierno en 2027, 59.6 provendrían de impuestos y 12.9 de financiamiento. Del lado del gasto, casi la mitad se destinaría a pensiones, costo financiero y participaciones federales, mientras que 9.3 pesos financiarán proyectos de inversión, nuevos trenes y recursos para Pemex y CFE. Esta composición limita el margen para impulsar proyectos productivos”, aseveró el IMCO.

En cuanto al déficit fiscal, que el gobierno prevé se reduzca a 3.9% del Producto Interno Bruto (PIB) el siguiente año, el IMCO señaló que el Paquete Económico 2027 parece validar el argumento de que el déficit pasó de ser algo coyuntural a una condición estructural de la economía.

“El camino para reducirlo, a 3.7% en el 2028, 3.6% en el 2029 y 3.4% en el 2030, no va acompañado de pronósticos de crecimiento económico relevantes. La expectativa de crecimiento del PIB para este periodo se mantiene en el rango de 1.5%-2.5%, lo cual abre cuestionamientos sobre la factibilidad de alcanzar las metas de consolidación fiscal en lo que resta de la administración. En un entorno de bajo crecimiento económico, el hecho de que se contemple un incremento —aunque ligero— en la inversión física es una señal positiva. Sin embargo, el éxito de esta apuesta dependerá no únicamente de los proyectos prioritarios, sino también de acelerar el despliegue de las inversiones mixtas y privadas, especialmente en el sector energético”.