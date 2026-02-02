Roberto Medina lamenta derrota de Pumas en el Clásico Capitalino: “Me duele muchísimo porque es el América”

El estratega mexicano fue autocrítico y compartió cuáles fueron los principales puntos que provocaron que su equipo fuera humillado en el Clásico Capitalino.
“Logramos estar compitiendo 70 minutos, pero nos caímos con el tercer gol. Tendremos que hacer un buen análisis [sobre] si es una parte física o anímica y debemos entender que los partidos duran 90 minutos y tenemos que estar preparados; rivales como estos no te van a permitir distraerte en ningún momento”, puntualizó.
De igual forma, el timonel auriazul mencionó que aún están a tiempo para pulir esos errores que provocaron la dolorosa derrota porque confía plenamente en que sus jugadoras “tienen muchas más capacidades individuales de las que mostraron hoy (ayer)”.
“Tenemos detalles que no hemos logrado todavía solidificar y esto demanda seguir trabajando, pero hay tiempo para corregir. [Debemos] mejorar, notablemente, nuestra capacidad física y, después, colectivamente terminar de hacer sólido nuestro modelo de juego y la idea que queremos, que es buscar jugar en área rival”, añadió Roberto Medina, quien no quedó nada contento con la humillante goleada que sufrieron sus Pumas.
