Roban tráiler en carretera a Aldama; lo recueperan en brecha de rancho de Enmedio

Al mediodía de este sábado se reportó al número de emergencia, el robo de un tráiler sobre el kilómetro 7 carretera Aldama.

El operador del camión informó que se detuvo para comprar unos alimentos cuando de pronto, sujetos abordan la unidad y se dan a la fuga.

Más tarde fue localizado el tráiler camino rancho Enmedio y casi Juan Pablo II en una brecha. La unidad transportaba lingotes de aluminio con valor de más de 3 millones de pesos. Afortunadamente la carga permaneció dentro de la unidad cuando fue localizado.

Al lugar arribaron elementos de policía municipal como primer respondientes la célula así mismo peritos de fiscalía tomando huellas de la unidad para las indagatorias correspondientes.