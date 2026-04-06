Rinde protesta Ricardo Santana al frente del CUM

Durante el pasado fin de mes de marzo, se dio a conocer que, por motivos personales, Oscar Alejandro Derma Delgado presentó su renuncia al cargo de Gerente General del Consejo de Urbanización Municipal.

Este inicio de semana, el Presidente Municipal, Marco Bonilla nombró a Ricardo Adrián Santana Flores.

El mandatario reconoció la labor y compromiso de Derma durante su gestión, y le desea éxito en sus futuros proyectos.

Asimismo, el alcalde exhortó a Ricardo Santana y al equipo del Consejo de Urbanización Municipal a dar continuidad a la dinámica de trabajo y resultados que distingue a la presente administración.