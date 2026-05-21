Balean a hombre afuera de su domicilio en la colonia El Saucito

Un hombre de aproximadamente 35 años de edad resultó lesionado luego de que un sujeto desconocido le disparara cuando se encontraba al exterior de su domicilio, ubicado sobre la calle Emilio Rabaza, casi cruce con avenida Vialidad Sacramento, en la colonia El Saucito.

De acuerdo con el reporte, tras la agresión el afectado logró refugiarse en el interior de su vivienda y posteriormente solicitó apoyo a las autoridades a través del sistema de emergencias.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes solicitaron el apoyo de paramédicos de Urge. Los socorristas atendieron al lesionado, quien presentó un rozón de bala en uno de los hombros, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

Los agentes municipales realizaron recorridos en la zona en busca de un posible casquillo percutido del arma utilizada, mientras esperan el arribo de agentes ministeriales para que se hagan cargo de las investigaciones correspondientes.