Alzamos la voz por “generaciones que no fueron escuchadas”: gimnastas mexicanas

Ciudad de México. Las integrantes de la primera selección mexicana de gimnasia rítmica en clasificar en prueba de conjunto a unos Juegos Olímpicos: Adirem Tejada, Dalia Alcocer, Julia Gutiérrez y Kimberly Salazar, explicaron que la denuncia a su ex entrenadora Blajaith Aguilar por violencia física y sicológica se hizo para “alzar la voz no sólo por nosotras sino por generaciones anteriores que no fueron escuchadas”.

“Sí, esto puede funcionar como un proceso de empoderamiento para el atleta mexicano. Nosotras alzamos la voz no sólo por nosotras sino por nuestras compañeras pasadas que quizá no fueron escuchadas. Nos gustaría ser el ejemplo para otras atletas que se sienten en la misma situación, para que se animen y no tengan miedo de alzar la voz”, declaró la gimnasta Julia Gutiérrez.

Las cuatro atletas no entraron en detalles al respecto de la presunta violencia ejercida por parte de Aguilar, quien dejó temporalmente el cargo, debido a que actualmente se encuentran en un proceso legal en curso, “que nosotras iniciamos y daremos seguimiento por las vías correspondientes”.

“Hoy enfrento uno de los momentos más difíciles de mi vida profesional y personal. He tomado la decisión de separarme temporalmente de las actividades relacionadas con el conjunto nacional. Esta decisión no tiene que ver con los resultados entregados durante todos estos años y está muy alejada de las versiones que han circulado en los medios. Por el contrario, estoy convencida de la rectitud, el profesionalismo y el compromiso con los que he conducido mi carrera deportiva. Considero que en este momento lo más responsable de mi parte es permitir que las atletas continúen con su preparación”, declaró Aguilar en un video publicado en sus redes sociales.

La Federación Mexicana de Gimnasia informó hace unos días mediante un comunicado que ya atiende las denuncias realizadas y que el asunto fue canalizado a la Comisión Disciplinaria. Asimismo, indicó que prepara los informes correspondientes para las instancias internacionales “a efecto de que se realicen las actuaciones conducentes”.

“Los últimos días han sido difíciles para nosotras, días de dolor, incertidumbre, miedo, desgaste emocional y muchas preguntas. Pero también han sido días donde nos obligamos a mirar de frente, a sostenernos unas a otras y recordar porque empezamos este camino. Nosotras no somos solamente la denuncia, titulares o polémica, somos atletas de alto rendimiento, mujeres que han dedicado su vida entera para intentar poner el nombre de México a lo más alto. Por este amor a la gimnasia decidimos levantar la voz, lo hicimos pensando en nuestro bienestar físico y mental y también en el bienestar de las generaciones anteriores que quizá no tuvieron la oportunidad de ser escuchadas”, explicaron las olímpicas en París 2024 durante una conferencia de prensa.

Ante la salida de Aguilar, María Eugenia Figueroa asumirá de forma provisional la dirección del equipo rumbo al Campeonato Panamericano que se celebrará a inicios de junio en Río de Janeiro, Brasil.

“Nosotras ya veníamos haciendo nuestro camino con el objetivo principal que son los Juegos Centroamericanos y el Mundial. Nunca dejamos de entrenar, nos asignaron otra entrenadora, pero no paramos y vamos a tener selectivos donde las gimnastas que estén en los primeros lugares acudirán a las competencias correspondientes”, agregó Adirem Tejeda.