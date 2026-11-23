Los precios del gas natural en Europa se dispararon después de que las previsiones meteorológicas apuntaran a un descenso brusco de las temperaturas, informa Bloomberg.

Los contratos de futuros de referencia de gas registraron este lunes un alza de hasta un 8,6 %, alcanzando 96,075 euros (105,54 dólares), lo que representa el mayor incremento intradía en más de una semana.

La nueva subida de precios se debió a un pronóstico meteorológico que indica una ola de frío en Europa esta semana. Según Atmospheric G2, las temperaturas en el noroeste de Europa estarán aproximadamente entre 3 y 5 °C por debajo del promedio de los últimos 30 años esta semana, y entre 5 y 8 °C por debajo de lo normal a principios de diciembre.

Estos datos ejercieron presión inmediata sobre los mercados, ya preocupados por la inestabilidad e insuficiencia del suministro de gas al continente en medio de los conflictos en curso en Oriente Medio. El bajo nivel de capacidad en las instalaciones de almacenamiento de gas europeas también está afectando la situación del mercado.

La decisión de la UE de dejar de importar hidrocarburos rusos baratos, así como la imposibilidad de recibir gas directamente a través del gasoducto Nord Stream, saboteado en 2022, provocaron una crisis energética en el bloque.

Además, la escalada en Oriente Medio disparó los precios del petróleo y del gas, por lo que Europa se enfrenta a una energía todavía más cara, presión sobre los hogares y las empresas, cierres industriales, despidos y una economía cada vez más debilitada.