Los San Francisco 49ers se confirmaron este domingo como el mejor equipo de la Conferencia Nacional (NFC) con paliza de 35-10 sobre los Minnesota Vikings en partido de la semana 11 de la temporada de la NFL realizado en el Estadio Azteca ante 85,600 aficionados.

Los 49ers, con marca de nueve ganados y uno perdido, fueron liderados por Brock Purdy, quien pasó para 255 yardas y tres ‘touchdowns’. También destacaron George Kittle con dos recepciones de anotación, Mike Evans, con una y Christian McCaffrey, con una carrera a las diagonales.

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Con Vikings, que quedaron con marca de 7-3, Kirk Cousins sumó 235 yardas y sufrió una intercepción y una captura.

La salida al campo de los gambusinos fue bajo una estruendosa ovación que llegó a su punto máximo con la aparición de George Kittle y Fred Warner, quienes portaron la bandera de este país.

Los 49ers, que fueron locales, demostraron desde su serie inaugural por qué son la ofensiva número de la NFL. Recorrieron 72 yardas en siete jugadas hasta la recepción de anotación de Kittle, uno de los más ovacionados por la afición mexicana.

Los Vikings igualaron 7-7 gracias a que su ataque arrastró a la defensiva rival 90 yardas hasta un acarreo de Aaron Jones, quien llegó al Azteca vestido de mariachi.

La ofensiva local volvió a explotar en el segundo cuarto con la misma fórmula. Conexión en la zona pintada de Brock Purdy con George Kittle para retomar la ventaja 14-7.

Minnesota se acercó 14-10 vía un gol de campo de 48 yardas de Will Reichard, quien en el primer periodo falló uno de 55 yardas.

Una reacción que los 49ers apagaron con el poder de su ataque aéreo, que los llevó a través de 65 yardas hasta el pase de Purdy a Mike Evans que los pudo 21-10 y que aumentaron a 28-10 gracias a su defensiva, con la intercepción de anotación de Ji’Ayir Brown antes del descanso.

Los dirigidos por Kyle Shanahan extendieron su dominio sobre la segunda mejor defensiva de la liga en el último periodo vía una anotación por tierra de Christian McCaffrey, que selló el 35-10 final.