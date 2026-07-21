Revienta Policía Municipal picadero en la Guadalupe; dos hombres detenidos

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., 21 de julio de 2026.- Como resultado de los recorridos de vigilancia y prevención del delito, elementos del Grupo de Operaciones Municipales (G.O.M.) de la Dirección de Seguridad Pública Municipal detuvieron a dos hombres por su probable participación en delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo, en la colonia Guadalupe.

Fue en el cruce de las calles 12 de Octubre y 32, en donde se informó a los policías sobre dos personas que presuntamente realizaban una transacción de compra-venta de droga en ese lugar.

Al arribar, los oficiales observaron a dos hombres intercambiando dinero y pequeños envoltorios de aluminio, por lo que procedieron a realizar una inspección preventiva.

A José Tomás B. A., de 35 años, le localizaron diversos envoltorios de aluminio que contenían una sustancia con características similares a la heroína, además de dinero en efectivo. Por su parte, a Heriberto B. le fueron asegurados dos envoltorios con una sustancia de las mismas características.

Ambos detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, Zona Centro, para dar seguimiento a las investigaciones correspondientes.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.