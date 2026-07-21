Obtiene FEM vinculación a proceso de imputado por la simulación de un accidente automovilístico para provocar la muerte de su familia en Parral

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, en la Zona Sur, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Francisco Ismael A. S., por los delitos de feminicidio; feminicidio en grado de tentativa y homicidio calificado en grado de tentativa.

En la continuación de audiencia inicial, agentes del Ministerio Público adscritos a la FEM, acreditó la probable responsabilidad del imputado por hechos registrados el 27 de junio del 2026, entre las 16:00 y 16:30 horas, en la carretera vía corta Parral – Chihuahua.

Las investigaciones ministeriales establecen que el imputado de 39 años de edad, conducía un vehículo marca Ford, línea Focus, color blanco, en el que viajaban su esposa Wendy Yamilette A. P., las hijas de ella, Kenya Fhernanda D. A. y Grecia Scarlett D. A., así como el hijo de ambos, de iniciales V.E.A.A., cuando a la altura del kilómetro 112 + 100, de manera intempestiva y con la intención de causarles la muerte, realizó una maniobra deliberada dando un giro al volante, logrando sacar el vehículo de la carretera para que se volcara.

Asimismo, que previó a la volcadura, para asegurar su propia integridad, se desabrochó el cinturón de seguridad, abrió la puerta del conductor y saltó hacia el exterior, dejando a los tripulantes a su suerte dentro de la unidad en movimiento.

Dicha acción causo el fallecimiento de Wendy Yamilette A. P., en el lugar de los hechos, estableciéndose como motivo de la muerte, traumatismo craneoencefálico. Además, se determinó que el imputado ejercía de manera constante violencia psicológica y económica en contra de la mujer durante el matrimonio.

También, con dicha conducta voluntaria, Francisco Ismael A.S., desplegó actos tendientes a privar de la vida a los demás pasajeros, poniendo en riesgo inminente sus vidas y salud, pero que no se consumó por causas ajenas a la voluntad del imputado, toda vez que lograron sobrevivir al impacto, realizando maniobras de rescate para salir del vehículo.

Al considerar esta representación que el imputado simuló el accidente automovilístico con la intención de provocar la muerte de los pasajeros, la Juez adscrita al Tribunal Especializado en Violencia de Género, determinó vincularlo a proceso bajo la medida cautelar la prisión preventiva en el Cereso.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)