Choque múltiple deja tres lesionados en el Periférico R. Almada

Chihuahua, Chih.- Un aparatoso choque múltiple se registró sobre el Periférico R. Almada, a la altura de Valle Dorado, en sentido de este a oeste, donde una camioneta Jeep Cherokee color verde se encontraba detenida por una falla mecánica. Detrás estaba un Volkswagen Vento del mecánico que reparaba la unidad, mientras el propietario permanecía al frente con el cofre abierto.

De acuerdo con el reporte, una conductora que viajaba en un Nissan Sentra gris impactó los vehículos estacionados, provocando que la Cherokee se proyectara hacia adelante y atropellara al mecánico, quien fue arrastrado varios metros debajo de la camioneta. El propietario también resultó lesionado al ser golpeado en la cabeza por el cofre abierto, mientras que una menor que viajaba en el Sentra sufrió lesiones leves.

Paramédicos de una ambulancia particular atendieron a los tres lesionados en el lugar, quienes se negaron a ser trasladados a un hospital. Elementos de la Policía Vial se hicieron cargo del reporte correspondiente para deslindar responsabilidades, mientras que el accidente dejó cuantiosos daños materiales y afectaciones al tráfico en la zona.