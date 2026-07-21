Javier Tebas, presidente de LaLiga española, acusa a la FIFA de destruir el futbol con un Mundial de 64 equipos

Roma.- El presidente de LaLiga española, Javier Tebas, acusó a la FIFA de “destruir la industria del futbol” tras el anuncio de conversaciones sobre un posible Mundial ampliado a 64 equipos para la edición 2030.

Tebas sostuvo que la etapa del suizo-italiano Gianni Infantino “ha terminado”, denunciando un “sistema viciado desde la base”, que permite al máximo dirigente del futbol dirigir el deporte desde hace una década.

“Aumentar el número de selecciones no tiene ningún sentido. La industria del futbol no se resume sólo en el Mundial, por muy importante que sea. Están destruyendo la industria de este deporte, la que genera decenas de miles de empleos, por un evento que dura 40 días y que solo afecta a una minoría de jugadores”, recalcó a La Gazzetta dello Sport.

Tebas insistió en el impacto negativo que estas decisiones generan en las ligas locales. “Hemos expresado en numerosas ocasiones nuestras preocupaciones hacia el calendario de competiciones. Y ahora quieren organizar un Mundial de 64 equipos”, lamentó el dirigente español. “Son las competiciones nacionales las que hacen vivir este deporte”.

“Necesitamos menos selecciones y una mayor protección al futbol nacional a todos los niveles. No se dan cuenta y toman decisiones de una forma irresponsable”.

Durante la apertura de la Copa el 11 de junio, Infantino hizo mención a “conversaciones sobre una ampliación a 64 equipos” para conmemorar el centenario del Mundial en 2030, cita que se celebrará principalmente en España, Portugal y Marruecos, pero que también incluirá partidos en Paraguay, Uruguay y Argentina.

La propuesta también ha encontrado resistencia en otros organismos continentales. El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, valoró en abril que un formato así no era “una buena idea para el Mundial ni para los procesos de clasificación europeos”.