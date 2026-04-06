Revelación: El rey Carlos negó a Meghan Markle despedirse de la reina Isabel en su lecho de muerte

La muerte de la reina Isabel II reveló la gravedad de la fractura familia con el príncipe Harry y Meghan Markle, a quien le negaron kla posibilidad de despedirse de la monarca en su lecho de muerte.

La muerte de reina Isabel II , el 8 de septiembre de 2022, no solo marcó el fin de una era para la monarquía británica, también dejó al descubierto la gravedad de las fracturas internas que ya venían sacudiendo a la familia real. Uno de los episodios más controversiales: la ausencia de Meghan Markle en la despedida familiar en el lecho de muerte de la reina en Balmoral.

El rey Carlos prohibió a Meghan Markle despedirse de la reina Isabel

Aunque han pasado ya varios años de aquel momento, hasta ahora se han revelado detalles de él. El periodista Tom Bowel asegura en su reciente libro Betrayal que tras enterarse de que la reina Isabel II se encontraba grave, el rey Carlos llamó por teléfono a sus hijos, el príncipe William y el príncipe Harry, para darles la noticia y pedirles que se dirigieran al aeropuerto de Northolt, al oeste de Londres, donde un avión los estaba esperando para trasladarlos a Escocia.

A cuatro años de la muerte de la reina Isabel II siguen surgiendo controversiales detalles de la relación familia. (Getty Images)

De acuerdo con Bower, esa fue una mañana caótica y emocionalmente cargada. Mientras los miembros clave de la familia eran convocados de urgencia a Balmoral, el entonces príncipe Carlos habría dejado claro que la presencia de Meghan no era deseada. La decisión de excluir a la esposa del príncipe Harry no fue casual ni por cuestiones de logística. Según el autor,cuando el Rey Carlos III supo que la actriz planeaba viajar a Escocia para despedirse de la reina, reaccionó de inmediato con una negativa: “Eso era inaceptable”.

El motivo, según el autor, estaba ligado a antecedentes personales. En su libro, Bower asegura que Meghan había “rechazado las invitaciones” de la reina para visitar Balmoral en el pasado, lo que habría influido directamente en la decisión.

A cuatro años de la muerte de la reina Isabel II siguen surgiendo controversiales detalles de la relación familia. (Getty Images)

Pero la tensión iba más allá. El autor añade una declaración aún más contundente atribuida a Carlos: “Compartir su dolor con Meghan, quien difamaba a la monarquía, era impensable. Creía que, hasta el día de su muerte, su madre se sintió conmocionada por la deslealtad de Harry”.

La reacción de Harry ante el desprecio a Meghan Markle

Para Príncipe Harry, la situación fue delicada. Según el libro, reaccionó con enojo ante la decisión de su padre, sintiéndose dividido entre acompañar a su esposa y despedirse de su abuela.

Bower detalla que Harry se sintió “indignado” por la negativa, pero accedió a viajar solo a Escocia, mientras Meghan permaneció en el Reino Unido.

A cuatro años de la muerte de la reina Isabel II siguen surgiendo controversiales detalles de la relación familia. (Getty Images)

“Aún furioso, Harry descubrió que William, que no estaba dispuesto a esperar más, había ordenado el despegue del avión”.

Aunque Meghan Markle sí asistió al funeral oficial días después, su exclusión de la despedida íntima en Balmoral quedó marcada como uno de los episodios más reveladores de la crisis entre los Sussex y la familia real.

Los Sussex reaccionan a polémico libro

Las afirmaciones del libro no han estado exentas de polémica. Un portavoz de los Sussex aseguró que el autor ha “traspasado desde hace tiempo la línea entre la crítica y la obsesión”.

Además, cuestionaron la credibilidad del relato, señalando que quienes busquen información verificada deberían acudir a otras fuentes.