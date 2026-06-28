Millie Bobby Brown y David Harbour volverán a actuar juntos, ahora en un thriller de espías

Ya es un hecho, Millie Bobby Brown y David Harbour volverán a estar juntos en la pantalla, a pesar de la polémica que los envolvió en la recta final de Stranger Things.

Netflix los eligió para protagonizar una serie de espionaje, aún sin título, en la que los actores interpretarán nuevamente a una hija y su padre, aunque esta vez dentro de un thriller contemporáneo desarrollado por A24 y escrito por Jack Thorne, creador de Adolescence y guionista de la saga Enola Holmes, protagonizada por Millie, y cuya tercera entrega se estrena el próximo 1 de julio.

¿De qué se trata la serie de espías de Millie Bobby Brown y David Harbour?

La historia se inspira libremente en la novela A Spy in the Blood, de Paul Warner, y gira alrededor de Matt Wolfe, un exagente del FBI convertido en consultor de seguridad, quien debe regresar al mundo del espionaje cuando su hija Rebecca, también agente federal, desaparece durante una misión.

La premisa combina un conflicto familiar con una trama de inteligencia internacional, uno de los géneros que Netflix ha impulsado con fuerza durante los últimos años.

Además de protagonizar la producción, Brown y Harbour participarán como productores ejecutivos. También figuran entre los productores Jake Bongiovi, esposo de la actriz; Robert Brown, padre de la intérprete; así como Joe Hipps, Patrick McDonald y KC Wenson.

La responsable de series de ficción de Netflix para Norteamérica, Jinny Howe, destacó la capacidad de Jack Thorne para construir historias humanas dentro de un thriller y señaló que el reencuentro de Millie Bobby Brown y David Harbour volverá a conectar con una audiencia que siguió durante casi una década la relación entre Eleven y Jim Hopper en Stranger Things.

Millie Bobby Brown y David Harbour, más allá de la polémica de ‘Stranger Things’

Durante la promoción de la quinta y última temporada de Stranger Things, algunas declaraciones de Millie Bobby Brown dieron pie a interpretaciones sobre una supuesta mala relación con David Harbour durante el rodaje.

En una entrevista para el pódcast Happy Sad Confused, la actriz recordó que, al inicio de la serie, Harbour solía “provocarla” y recurría a bromas pesadas para sacarla de su zona de confort antes de filmar escenas emocionalmente intensas.

Algunos medios y usuarios en redes sociales interpretaron esos comentarios como una forma de bullying o de ambiente laboral hostil, aunque la propia Millie dejó claro que esas dinámicas ocurrieron cuando ambos construían la confianza necesaria para interpretar la compleja relación entre Eleven y Jim Hopper.

Con el paso de los días, el contexto completo de sus declaraciones y las intervenciones posteriores de ambos actores fueron desmontando esa percepción de “acoso laboral”.

Millie Bobby Brown explicó que siempre existió una relación de respeto y cariño con David Harbour, mientras que el actor señaló que entre ellos se desarrolló un vínculo casi familiar después de trabajar juntos durante cerca de una década; lo cual quedó demostrado con la cercanía que demostraron en la promoción de la última temporada de Stranger Things.

El anuncio de que volverán a interpretar a un padre y una hija en una nueva serie de Netflix terminó por reforzar esa versión.

Lejos de evidenciar un distanciamiento, el proyecto confirmó que ambos mantienen una relación profesional lo suficientemente sólida como para volver a encabezar una producción juntos, apenas concluida la historia que los convirtió en una de las duplas más famosas y queridas de la plataforma de streaming.

Con información de Quién