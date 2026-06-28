Encuentran a una agente ministerial sin vida en vivienda de colonia Pacífico

Una mujer fue encontrada sin vida en un domicilio ubicado sobre las calles Joaquín Terrazas y 16 de la colonia Pacífico.

El cuerpo presenta rastros de sangre y de manera preliminar se presume un posible suicidio.

El hallazgo se reportó por una amiga quien señaló que la víctima era elemento activo de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

El lugar fue acordonado por elementos municipales y estatales quienes tuvieron que alejar a varias familiares de la víctima que intentaban ingresar a la escena.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.