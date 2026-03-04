Retiran por la fuerza a ex marine que protestó contra guerra en Irán durante audiencia del Senado

Un veterano del Cuerpo de Marines fue retirado por la fuerza este miércoles de una audiencia del Subcomité de Preparación y Apoyo a la Gestión de las Fuerzas Armadas del Senado de Estados Unidos, tras manifestarse contra la acción militar en Irán, informó CBS News.

De acuerdo con un video difundido por CBS News en la red social X, se trata del veterano Brian McGinnis, candidato del Partido Verde al Senado por Carolina del Norte, quien fue desalojado por agentes de la policía del capitolio de Estados Unidos, y se observa a McGinnis gritando: “¡Nadie quiere luchar por Israel!” mientras lo levantan y lo llevan. Varias fuentes indican que le rompieron el brazo durante el forcejeo.

Durante el incidente intervino el senador republicano, Tim Sheehy, quien afirmó posteriormente que “decidió ayudar y calmar la situación”.

Horas antes, McGinnis había publicado un video en sus redes sociales en el que señalaba que se encontraba en Washington para protestar contra la guerra. “Van a enviar a nuestros hombres y mujeres al peligro cuando nuestros funcionarios electos dijeron que no habría una guerra mundial”, declaró.

La audiencia del subcomité es un procedimiento legislativo ordinario enfocado en asuntos de preparación y gestión de las fuerzas armadas, y no corresponde a la sesión plenaria en la que el Senado rechazó una resolución destinada a limitar los poderes del presidente Donald Trump en la guerra con Irán. Esa votación se llevó a cabo por separado.