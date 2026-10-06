Retira Municipio 49.5 toneladas de basura acumulada en vivienda de la Villa

El Gobierno Municipal, llevó a cabo la atención de múltiples reportes de la acumulación de basura en una vivienda ubicada en la colonia Villa, de donde se retiraron un estimado de 49.5 toneladas del techo y patio del domicilio.

Tras recibir una serie de denuncias ciudadanos, diversas dependencias municipales realizaron el procedimiento para al final llevar a cabo la limpieza del lugar que registraba una importante acumulación de basura.

Desde el Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS) se realizó fumigación previa en el lugar, así como en los alrededores de la vivienda, esto, tanto para prevenir la propagación de fauna nociva, como para proteger al personal.

Posteriormente, en compañía de elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, trabajadores de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, comenzaron los trabajos de limpieza.

Tan solo la operación de la maquinaria pesada y las cuadrillas manuales de la mencionada dependencia tomó tres días de labores.

Para los trabajos de limpieza fue necesaria la intervención de cuadrillas manuales, así como maquinaria pesada, pues la mayoría de la acumulación se encontraba en el techo de la vivienda.