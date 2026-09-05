Multihomicida habría cometido ataque por criptomonedas

Diego Sebastián planeó el robo un día antes y le ordenó a su chofer, Gerardo, comprar desarmadores, cinchos plásticos, guantes negros y cubrebocas, lo que utilizó para someter a las víctimas. Crédito: FGJEM

El móvil del multihomicidio en Zona Esmeralda, cometido por Diego Rosen, era apoderarse de millones de dólares de criptomonedas.

“(Rosen) Suponía que las víctimas poseían una importante cantidad de ‘criptomonedas’, por lo que trataría de localizar en el departamento ‘una caja fría´ con cantidades millonarias de dólares en bitcoins’ y, una vez obtenidos los recursos, le daría a Gerardo Cisneros (su cómplice) 2 millones de pesos ‘por la ayuda'”, indica la investigación de la Fiscalía de Justicia del Edomex.

Información de Agencia Reforma