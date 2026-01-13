Resuenan llamados a boicotear el Mundial ante políticas de Trump

Los tambores de protesta y llamamientos al boicot de la Copa Mundial de la FIFA 2026 resuenan con más fuerza en Estados Unidos. Miles de aficionados manifiestan preocupación por la seguridad del torneo, muestran indignación por el ataque armado en Venezuela y las controvertidas políticas del gobierno de Donald Trump relacionadas con los derechos humanos. Según medios europeos, los mensajes que promueven la cancelación de boletos en foros de reventa, agencias de viajes y reservas de hotel han generado no sólo reuniones extraordinarias entre funcionarios y representantes de las asociaciones miembro, sino también posibles estrategias para abordar el cambio de percepción respecto al torneo.

Desde finales del año pasado, un grupo informal de seguidores internacionales creó el sitio Boy-cottUSA2026.org en respuesta a la violación de libertades civiles de visitantes de Australia, México, Reino Unido y otros países de Europa, quienes han sido deportados en varias ciudades por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). “El gobierno de Estados Unidos ha revocado miles de visas y denegado la entrada a residentes legales”, afirman integrantes del colectivo desde Nueva York, sede de la final de la Copa que organiza ese país junto con México y Canadá. “Los participantes deben exigir a la FIFA que priorice la seguridad y los derechos de aficionados y jugadores”.

Las redes sociales no sólo representan un espacio de queja para el denominado #BoycottFIFAWorldCup, sino también una importante estructura de movilización. La campaña está coordinada por usuarios que utilizan hilos de X (antes Twitter) y videos de TikTok con el fin de exponer la contradicción entre los valores deportivos y una larga pauta de violencia y abuso ordenada por el presidente Donald Trump. “Cancelé mis entradas para el Mundial”, anunció el jueves el diplomático libanés Mohamad Safa, director ejecutivo de PVA Patriotic Vision –organización no gubernamental acreditada como consultora de Naciones Unidas–, ante el temor de que agentes del ICE lo consideren una persona peligrosa debido a sus orígenes.

Cancelan viajes aficionados de todo el mundo

“El ICE puede decidir que soy miembro de una banda y me encerrarán en prisión durante un año sin cargos, sin audiencia, sin juicio, sin derecho a consultar a un abogado ni poder hacer ninguna llamada telefónica. No es seguro visitar Estados Unidos”, escribió Safa en referencia al endurecimiento de las políticas migratorias del gobierno de dicho país. “Amenazar con revocar mi visa estadunidense en respuesta a la campaña de boicot al Mundial no cambiará nada. Aficionados de todo el mundo están cancelando sus viajes. La FIFA expulsó a Rusia del futbol internacional. Ahora debe hacer lo mismo con Israel, la ley se aplica por igual a todos”.

Aunque el máximo organismo de futbol sostiene que no puede intervenir en problemas geopolíticos debido a un principio de neutralidad –redadas antimigrantes, intervención en Venezuela y genocidio de Israel en la Franja de Gaza, por ejemplo–, en 2022 actuó con celeridad para sancionar a Rusia por la intervención militar en Ucrania. Los creadores de la página BoycottUSA2026.org, con sede en Nueva York –ciudad anfitriona de la final del torneo, el 19 de julio–, promueven la construcción de una red solidaria entre aficionados, simpatizantes, periodistas y otras organizaciones para “apoyar a las comunidades inmigrantes donde vivimos” y proporcionar recursos sobre “cómo actuar de forma segura ante las fuerzas del orden”.

“No debemos permitir que estos actos se normalicen”

Las voces del colectivo y del diplomático Mohamad Safa se han vinculado también a la de profesores, creadores de contenido y activis-tas políticos, como el ex candidato a la vicepresidencia de Estados Unidos en 2016, Ajamu Baraka, quien ha señalado las potenciales violaciones a los derechos humanos en la Copa, impulsadas por el conveniente vínculo de la FIFA con Donald Trump. “¿Cómo se puede recompensar a Estados Unidos con la organización del Mundial, con las manos manchadas de sangre palestina y un ataque ilegal a Venezuela? No debemos permitir que estos actos se normalicen. Aplacen los partidos, boicoteen a Estados Unidos”, escribió el pasado 3 de enero en sus redes sociales.

En la plataforma tecnológica sin fines de lucro Action Network, dedicada a proporcionar herramientas para que grupos progresistas movilicen a sus seguidores, recauden fondos y gestionen campañas políticas, más de 3 mil 240 personas han impulsado una iniciativa para que la FIFA y el Comité Olímpico Internacional prohíban a Estados Unidos e Israel organizar o participar en eventos deportivos internacionales. “El mundo está siendo testigo de violaciones masivas de los derechos humanos y de la Constitución de Estados Unidos mientras agentes encapuchados que utilizan vehículos sin identificación allanan lugares de trabajo, hogares y plazas públicas para encarcelar a las personas, negándoles representación legal”, refiere la petición en el sitio actionnetwork.org