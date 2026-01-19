Respetuosos con lo que decida el PT ante reforma electoral de Sheinbaum, pero no estamos de acuerdo; atenta vs minorías: Memo Ramírez

El diputado local del PRI y presidente del Congreso del Estado de Chihuahua, Guillermo Ramírez, dijo ser respetuoso de lo que decidió el PT respecto a la reforma electoral que alista la presidenta Claudia Sheinbaum, sin embargo, reconoció no estar de acuerdo, pues atenta contra las minorías políticas y los opositores.

“Nosotros hemos tenido una postura muy contundente respecto a este tema. Nuestro líder nacional Alejandro Moreno y nuestro líder estatal Alejandro Domínguez han estado comentando que esta reforma viene a crear mayorías fabricadas. Y en ese sentido, creo que los partidos pueden tomar las decisiones que crean convenientes hacia el interior y hay que ser respetuosos, pero no estamos de acuerdo”, declaró Ramírez Gutiérrez.

Respecto a que si el proyecto que alista la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral afectaría a los partidos como el PT y el Verde, los cuales conforman la autonombrada 4T, el legislador priista y presidente del Poder Legislativo, afirmó que “ellos son una minoría y esta reforma viene a atentar precisamente contra eso, contra las minorías”.

Y es que el fin de semana, el Partido del Trabajo anunció que acordó con la Secretaría de Gobernación trabajar de manera conjunta en la construcción de la propuesta de reforma electoral, en el marco de su compromiso con la presidenta Claudia Sheinbaum y la Cuarta Transformación (4T). Lo anterior, tras un encuentro entre su coordinador nacional, el senador Alberto Anaya Gutiérrez, y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el pasado viernes.

En un comunicado, el PT señaló que la reunión se desarrolló “en un marco de cordialidad y alta productividad”, y que durante el encuentro se acordó “construir juntos la propuesta para la Reforma Electoral, que, con seguridad, será un parteaguas para mejorar la vida política del país y enriquecer nuestros procesos democráticos”.

El acuerdo se presentó tras las declaraciones del líder del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, quien cuestionó la necesidad de la reforma electoral y destacó el papel de su partido y del PVEM en la aprobación de cambios constitucionales.