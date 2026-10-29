Rescatan a hombre que quedó colgado de puente en Tecnológico y Homero

Un hombre de 37 años fue rescatado por elementos de la Policía Municipal luego de que presuntamente cayera del puente ubicado en el cruce de las avenidas Tecnológico y Homero, en la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con los primeros reportes, los agentes municipales acudieron al lugar tras recibir el aviso y localizaron al hombre colgado de la estructura. Ante la situación, una unidad de la corporación, identificada con el número PA-1670, fue colocada en la parte inferior del puente para amortiguar una posible caída y evitar que sufriera lesiones de mayor gravedad.

Posteriormente, paramédicos de URGE arribaron al sitio para brindarle los primeros auxilios y trasladarlo a un hospital cercano, donde recibiría atención médica. El incidente provocó una fuerte movilización de varias unidades de la Policía Municipal en el sector.