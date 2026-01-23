Rescatan a 4 migrantes en vivienda de Juárez, un sujeto sin vida

EL fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno informó de un reciente rescate de 4 mujeres migrantes en una vivienda de Ciudad Juárez.

El reporte inicial se recibió por detonaciones por arma de fuego y al arribar las autoridades al domicilio en cuestión, se localizó un masculino sin vida y 4 mujeres de nacionalidad extranjera, presuntamente privadas de su libertad.

César Jáuregui reiteró que el rescate de migrantes sigue siendo “el pan de cada día”, sin embargo, se ha visto una disminución considerable en el tráfico de personas.