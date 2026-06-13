Aseguran municipales otra moto con placa sobrepuesta y detienen a conductor

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., 13 de junio de 2026.- Luego de comprobar que una moto deportiva de la marca Suzuki circulaba con una placa que no le correspondía, policías municipales efectuaron el aseguramiento de la unidad y procedieron a la detención de un joven que la conducía por calles del sur de la ciudad.

Elementos de los grupos especiales GOM y EPE realizaban patrullajes de refuerzo al operativo Verano Seguro cuando observaron en las calles Nueva España y calle Felipe II una motocicleta deportiva de color negro a la que el guiador aceleró su marcha al ver las patrullas, sin embargo lograron alcanzarlo a unas cuadras.

Los municipales constataron que la Suzuki modelo 2007 portaba la placa de una Honda 2008, por lo que dicha unidad se aseguró de inmediato y se detuvo a su conductor identificado como Aarón CH. G., de 22 años, con el fin de poner a ambos a disposición de la Fiscalía General del Estado y dar seguimiento a su situación.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.