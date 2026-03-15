Rescata SSPE a seis personas en situación de movilidad en Ciudad Juárez

El Grupo Especial de Detectives de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) llevó a cabo el rescate de seis personas en situación de movilidad irregular, quienes se encontraban retenidas al interior de un domicilio ubicado en la colonia Bellavista, en Ciudad Juárez.

El hecho ocurrió durante la tarde del pasado sábado, cuando la línea de emergencia 911 recibió un reporte anónimo sobre una presunta privación ilegal de la libertad. Ante esta situación, elementos del grupo adscrito a la Subsecretaría de Estado Mayor acudieron de inmediato al lugar para verificar el reporte.

Una vez en la zona, los agentes realizaron un barrido perimetral de seguridad, lo que permitió ubicar el domicilio señalado. Al aproximarse al inmueble, localizaron en su interior a seis personas, quienes al percatarse de la presencia policial solicitaron apoyo, al manifestar que se encontraban retenidas.

De acuerdo con la información recabada por los agentes, tres de las personas rescatadas son originarias de Guatemala, dos de Honduras y una más de El Salvador.

Posteriormente, el grupo fue puesto bajo resguardo y se les realizó una revisión médica para verificar su estado de salud, para después ser canalizados ante la autoridad correspondiente para su atención y seguimiento.

Estas acciones reflejan la efectividad de la atención inmediata a reportes ciudadanos y del trabajo operativo del Grupo Especial de Detectives, estrategia impulsada por el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, para proteger la integridad de las personas y combatir los delitos que vulneran la seguridad, porque con seguridad damos resultados.