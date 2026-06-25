Mueren dos adolescentes tras volcadura de vehículo en acceso de Jiménez a Parral

Dos adolescentes perdieron la vida luego de accidentarse a bordo de un vehículo en el acceso de Jiménez a Parral, lo que movilizó a elementos policíacos y de emergencia durante la noche del miércoles.

Se trata de Salvador Dorado Gardea, de 14 años de edad, y Salvador Chávez Balderrama, de 15 años.

Ambos adolescentes viajaban en un vehículo Honda Civic de color blanco, cuando al llegar a la última curva que se encuentra en dicho acceso, el conductor perdió el control de auto y se impactó contra el camellón central.

El vehículo continuó su trayectoria y cruzó los dos carriles de circulación contrarios, para después caer a un desnivel de aproximadamente 30 metros de altura.