Repunta pobreza laboral en 24 estados al segundo trimestre del año

La pobreza laboral en México creció 1.2 puntos porcentuales al segundo trimestre de 2026 en comparación con los tres primeros meses del año, para ubicarse en 31.9% de la población, el incremento, afectó a 24 de las 32 entidades federativas, y está vinculado al crecimiento de la informalidad, de acuerdo con un análisis de BBVA Research a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En el periodo enero-marzo de este año el indicador de pobreza laboral alcanzó un mínimo histórico de 30.7% en los 21 años del registro.

“Los cambios en la pobreza laboral a lo largo y ancho del territorio nacional se han presentado de forma heterogénea”, Nayarit encabezó con un incremento de 5.7 puntos porcentuales, al pasar del 20.4% al 26.1% de su población en esta condición. Le siguieron Michoacán, con un avance de 5.2 puntos, y Guerrero, donde el indicador saltó 4.5 puntos, de 47.7% a 52.2 por ciento.

Los estados con las mayores incidencias en pobreza laboral fueron Chiapas con 59.8%, Oaxaca 52.9% y Guerrero 52.2%, en estas tres entidades “más de la mitad de la población reside en hogares donde la suma de los ingresos laborales no alcanza para cubrir el costo de la canasta alimentaria”. A estos le siguieron Veracruz, Zacatecas, Tabasco y Tlaxcala.

Informalidad laboral

“Al desagregar la pobreza laboralexclusivamente de población ocupada en situación formal e informal se observa una brecha persistente entre ambos grupos, con una incidencia considerablemente mayor entre quienes se encuentran en la informalidad” que se encuentran en 18.8%, frente al 0.6% entre los trabajadores formales.

“El repunte en el porcentaje de la población en condición de pobreza laboral observado durante el segundo trimestre de 2026 podría explicarse, al menos en parte, por el aumento registrado en diversos indicadores de informalidad laboral en México”.

La tasa de ocupación informal fue de 30.2%, ubicándose en un máximo histórico no observado en más de 20 años. Por su parte, la tasa de informalidad laboral aumentó del 54.8% al 55.1% entre ambos trimestres.

“La persistente brecha de pobreza laboral entre trabajadores formales e informales evidencia que la informalidad constituye uno de los principales factores asociados con la vulnerabilidad del ingreso laboral en México”, explica el informe.

Por ello es fundamental que se generen “condiciones que favorezcan la inversión y una mayor productividad, amplíen las oportunidades de empleo formal y permitan sostener el crecimiento del ingreso laboral real”.

Sonora fue la entidad que reportó la mayor reducción en la pobreza laboral, al pasar del 24.5% en el primer trimestre al 22.5% en el segundo trimestre de 2026 Chihuahua redujo su pobreza laboral en 1.7 puntos porcentuales y Chiapas disminuyó en un punto porcentual.

Baja California Sur reportó un 13.8% de pobreza laboral, seguido de Baja California 17.3% y Colima 19.7%, que se encontraron por debajo de 20%, a estos le siguieron Quintana Roo, Chihuahua, Nuevo León y Querétaro.

A nivel nacional, el ingreso laboral promedio de los hombres se ubicó en 8,700 pesos mensuales, frente a 7,000 pesos entre las mujeres “reducir las brechas de ingreso requiere atender dos dimensiones: las diferencias entre mujeres y hombres y las disparidades entre entidades federativas”.