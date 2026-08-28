Como en el cine: asaltan un camión en plena marcha para robar 100 kilos de pollo

Un grupo de ladrones asaltó este martes un camión de carga en Egipto. Los delincuentes, a bordo de una camioneta, se emparejaron con el vehículo en marcha, abrieron la puerta trasera y sustrajeron un cargamento de unos 105 kilos de pollo congelado, según medios locales.

Viral | Straight out of a Hollywood movie: Truck cargo stolen while the vehicle was moving in Egypt pic.twitter.com/TZRDxytyvf — ME24 – Middle East 24 (@MiddleEast_24) August 26, 2026

Tras la difusión del video, las autoridades identificaron a los sospechosos. Al intentar arrestarlos, se produjo un tiroteo en el que tres murieron y otros tres fueron detenidos.