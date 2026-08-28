Raptors retirarán el No. 7 de Kyle Lowry

Los Toronto Raptors retirarán el número 7 de Kyle Lowry, quien se unirá a Vince Carter como los únicos dos jugadores en la historia de la franquicia cuyos números han sido elevados al techo del Scotiabank Arena.

Los Raptors anunciaron el jueves que el número de Lowry será retirado después del partido del 10 de enero contra los Philadelphia 76ers, el equipo de su ciudad natal y con el que el base disputó las últimas dos temporadas y parte de una tercera de su carrera.

Lowry, de 40 años, firmó un contrato por un día con los Raptors el 7 de julio —la fecha 7/7 fue un guiño a su número de camiseta— y anunció su retiro después de una carrera de 20 años en la NBA.

“He estado esperando este momento durante años. Siempre dije que Toronto es mi hogar y que me retiraría como Raptor, y ver mi número 7 allá arriba en ese edificio va a significar todo para mí”, dijo Lowry en un comunicado el jueves. “Construimos algo especial aquí: mis compañeros, la organización, la ciudad, los aficionados y todo Canadá. Nos convertimos en campeones juntos y poder compartir esta noche con todos ellos y con mi familia va a significar mucho para mí”.

Lowry fue seleccionado seis veces al Juego de Estrellas durante sus nueve temporadas con los Raptors y formó parte del único campeonato de la NBA conquistado por Toronto, en la temporada 2018-19.

Además de los Raptors y los 76ers, Lowry también jugó para los Memphis Grizzlies, Houston Rockets y Miami Heat. Su camiseta número 1 fue retirada por Villanova en febrero de 2020.

Lowry promedió 13.8 puntos, 4.2 rebotes y 6.0 asistencias en 1,187 partidos de temporada regular en la NBA. Sus 2,209 triples anotados lo ubican en el puesto 14 de todos los tiempos en la liga.

Disputó los playoffs en 12 ocasiones y promedió 13.3 puntos, 4.2 rebotes y 5.3 asistencias en la postemporada.

Los Raptors retiraron el número 15 de Vince Carter en noviembre de 2024.