Reporte de restos humanos moviliza a cuerpos de emergencia en el Cerro Coronel

Un reporte ciudadano sobre la presunta localización de restos humanos generó un operativo de seguridad en las inmediaciones del Cerro Coronel, en la colonia Lealtad I, sin que se confirmara el hallazgo.

Elementos de la Policía Estatal acudieron a la parte trasera del cerro, entre las calles 48 y 51, luego de que se alertara sobre la posible presencia de restos humanos en una curva del sector. Tras el aviso, los agentes desplegaron un recorrido de búsqueda tanto en la zona señalada como en las faldas del cerro.

Luego de inspeccionar el área, las autoridades informaron que no se localizó ningún rastro o indicio que confirmara el reporte, por lo que el operativo concluyó sin novedades.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas ni se abrió alguna carpeta de investigación relacionada con estos hechos.

Si la quieres más corta, con enfoque policiaco o lista para redes, dímelo y la ajustamos.