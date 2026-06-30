Ejecutan a un hombre en Cuauhtémoc; localizan casquillos calibre .223

A las 05:55 horas del 30 de junio, en la calle 13 y avenida Jorge Castillo Cabrera, en Cuauhtémoc, en el camino que conduce al fraccionamiento Pedregales del Bosque, se reportó a una persona tirada. La Policía Municipal que atendió el llamado informó que se trataba de un hombre sin vida.

A simple vista se le apreciaban lesiones consistentes con disparos de arma de fuego, además, a su lado había varios casquillos percutidos posiblemente de calibre .223.

La víctima era de complexión delgada y tez morena clara, usaba un pantalón de mezclilla color azul y playera color guinda y calzaba unos tenis negros.

De la escena se hizo cargo personal de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente.