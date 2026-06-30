Detuvo Policía Municipal a dos por presuntos delitos contra la salud; aseguraron motocicleta

-En distintos hechos durante recorridos de prevención y vigilancia.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal detuvieron a dos hombres por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud, en hechos distintos registrados en las colonias Cerro de la Cruz y Campesina durante recorridos de prevención y vigilancia.

En un primer hecho ocurrido en el cruce de las calles Tulipanes y Pensamientos, en la colonia Campesina, policías detuvieron a Fernando Antonio N.V., de 25 años de edad, al localizarle una bolsa transparente que contenía hierba seca y olorosa con las características propias de la marihuana, con una cantidad importante.

Posteriormente, sobre las calles 68 y Mariano Samaniego, en la colonia Cerro de la Cruz, un motociclista identificado como Jesús S.C., de 40 años de edad, detenido tras localizarle una bolsa de plástico semitransparente que contenía una sustancia blanca y granulada con características similares al cristal, con un equivalente a 10 porciones.

Ambos fue puestos a disposición de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, autoridad que resolverá su situación legal.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.