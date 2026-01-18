Reportan enfrentamiento en Guachochi, estatales y militares se disponían a destruir pista de aterrizaje clandestina

Como parte de las acciones de reforzamiento táctico implementadas en el municipio de Guachochi y la zona serrana, los policías de Despliegue de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en coordinación con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, llevaron a cabo el aseguramiento de un importante arsenal, así como de vehículos presuntamente utilizados por el crimen organizado, luego de repeler una agresión armada por parte de civiles.

Los hechos ocurrieron durante la tarde del sábado, cuando elementos de la Policía Estatal recibieron un reporte por detonaciones de arma de fuego en contra de personal del Ejército Mexicano. Al atender la alerta y desplazarse de inmediato a la zona, los agentes detectaron, al aproximarse a la localidad de Los Tuceros, un vehículo Ford Raptor atravesado sobre una brecha, el cual obstruía el avance.

Tras asegurar dicha unidad, los elementos localizaron un segundo vehículo GMC color blanco, con blindaje artesanal, el cual se encontraba en presunto estado de abandono. No obstante, al aproximarse a la zona donde se localizaba el personal del Ejército, los agentes fueron agredidos por civiles armados.

De manera inmediata, los elementos policiales adoptaron una posición defensiva y repelieron la agresión, logrando superar a los atacantes en volumen de fuego. Los agresores, al verse rebasados y aprovechar las condiciones del terreno, se dieron a la huida.

Posteriormente, se desplegó un operativo de búsqueda y peinado de la zona, en el que fueron localizados diversos objetos utilizados por el grupo criminal, entre los que destacan:

• Un rifle Barrett calibre .50,

• Una ametralladora,

• Cinco armas largas,

• 22 cargadores,

• Más de 5 mil 500 cartuchos útiles.

Tanto los vehículos como el arsenal asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público, a fin de continuar con las investigaciones correspondientes.

_*Cabe señalar* que el operativo se desplegó luego de que, a través de los sobrevuelos con el helicóptero de la SSPE, se localizó una presunta pista de aterrizaje de reciente construcción, por lo que el personal de la Secretaría de la Defensa se anticipó para iniciar su destrucción, sin embargo, fue ahí cuando dio inicio el ataque armado. Posteriormente fue cuando los agentes de la SSPE llegaron para repeler dicha agresión._

Este aseguramiento representa un duro golpe a la actividad criminal que opera en la región y refleja la efectividad policial derivada del trabajo coordinado interinstitucional, esquema operativo impulsado por la Gilberto Loya, titular de la corporación estatal, bajo la premisa de que con seguridad, damos resultados.