Crucero con brote de hantavirus atraca en Róterdam y activa cuarentena en tierra

El crucero holandés MV Hondius, donde se registró un brote de hantavirus durante una travesía entre Argentina y Cabo Verde, atracó en el puerto de Róterdam, informaron medios locales este lunes.

Se reporta que la mayoría de sus pasajeros pasará a cuarentena en módulos prefabricados instalados en el muelle, mientras que un grupo permanecerá a bordo, y la zona de atraque y la pasarela fueron cubiertas con pantallas negras. Además, en el lugar operan varios servicios de emergencia y se habilitaron áreas ‘limpia’ y ‘sucia’, con separación de residuos y una zona de pruebas, según autoridades portuarias.

La desinfección del barco comenzará mañana y está previsto que se extienda hasta el viernes, informó la directora del servicio de salud pública de Róterdam-Rijnmond, Yvonne van Duijnhoven. Según indicó, la limpieza estará a cargo de EWS Group, una empresa especializada, y parte de la tripulación permanecerá en el buque hasta que termine la desinfección. Posteriormente, el resto de los pasajeros desembarcará, se incorporará una nueva tripulación y se limpiará el último tramo del barco.