Atención Ciudadana de la DSPM fortalece cercanía y vigilancia en colonias de Chihuahua

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., 17 de mayo de 2026.- El Departamento de Atención Ciudadana de la Dirección de Seguridad Pública Municipal se ha consolidado como un enlace importante entre la población y la Policía Municipal, al facilitar solicitudes de vigilancia y patrullajes especiales en distintos sectores de la ciudad.

A través de esta área, las y los ciudadanos pueden reportar problemáticas relacionadas con seguridad y solicitar presencia policial en viviendas, escuelas, parques, comercios y calles donde se detecten situaciones de riesgo o incidencia delictiva.

Las solicitudes son canalizadas para coordinar acciones con los diferentes distritos policiales para diseñar estrategias de vigilancia y reforzar la presencia preventiva de los agentes municipales.

Este mecanismo permite una atención más cercana a las necesidades de la ciudadanía y fortalece el trabajo conjunto entre autoridades y vecinos para prevenir incidentes y mejorar la seguridad en las colonias.

Las personas interesadas pueden realizar sus solicitudes mediante el número de emergencia 9-1-1, a través del Departamento de Atención Ciudadana al 614 442 7300 extensión 3171, o acudir directamente a las comandancias Norte y Sur.