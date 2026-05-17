Por 33 años, grupos especiales fortalecen labores de seguridad en la DSPM

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., 17 de mayo de 2026.- La Dirección de Seguridad Pública Municipal conmemoró el 33 aniversario de cuatro de sus grupos especiales, los cuales han desempeñado un papel importante en las labores de vigilancia, prevención y atención a la ciudadanía en distintos sectores de la capital.

Los grupos K-9, Operaciones Rurales, motociclistas 300 y Beta fueron creados en mayo de 1993 como parte de las estrategias para fortalecer la seguridad pública mediante unidades especializadas con funciones específicas.

Actualmente, el grupo motociclista 300 cuenta con unidades Suzuki de 800 centímetros cúbicos, utilizadas para brindar una respuesta rápida en avenidas y zonas de alta circulación vehicular.

En tanto, el grupo Beta mantiene patrullajes permanentes en el centro de la ciudad y corredores peatonales, facilitando la proximidad con comerciantes, empleados y visitantes.

Por su parte, el grupo K-9 trabaja con ejemplares caninos entrenados para apoyar en labores de prevención, búsqueda y reacción, aprovechando capacidades como el olfato y rapidez de los binomios.

Asimismo, el grupo de Operaciones Rurales realiza recorridos y vigilancia en comunidades alejadas del municipio, así como en el Parque Nacional Cumbres de Majalca, apoyados con vehículos todo terreno, cuatrimotos y unidades especializadas.

La corporación destacó que estos grupos especiales continúan fortaleciéndose mediante capacitación y equipamiento, con el objetivo de brindar un mejor servicio a las familias chihuahuenses.