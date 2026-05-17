¡Que no se te pase tu entrega del PAAM! Conoce los horarios correspondientes del 18 al 20 de mayo

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 17 de mayo de 2026 En atención al compromiso que el Gobierno Municipal tiene con las y los adultos mayores de Chihuahua Capital, para garantizarles una mejor calidad de vida, a través del DIF, se informa a las y los solicitantes del Programa Alimentario del Adulto Mayor (PAAM) los horarios y puntos de entrega, correspondientes a la semana del 18 al 20 de mayo, en los siguientes centros comunitarios:

18 de mayo:

Santa Rosa, 9:00 horas

19 de mayo:

Arturo Gámiz, 9:00 horas

Popular, 13:30 horas

CEDEFAM Palestina, 13:30 horas

20 de mayo:

CEDEFAM Punta Oriente, 9:45 horas

Las y los adultos mayores deberán presentarse con el carnet que se les otorgó al ser seleccionados del programa; asimismo, se les dará preferencia a las personas que señalaron, en su registro, este centro comunitario como lugar para recoger su apoyo alimentario. Es importante que las y los beneficiarios acudan a su centro comunitario, fecha y hora correspondiente.

Cabe señalar que esta es la última entrega del PAAM, comprendida del 18 al 20 de mayo. Se invita a las y los seleccionados a mantenerse atentos a las páginas oficiales de Gobierno Municipal y DIF Municipal para conocer el próximo calendario mensual.

Asimismo, este programa es gratuito, se exhorta a la ciudadanía a reportar cualquier irregularidad que puedan detectar durante las entregas, al 072, extensión 2232 y 2239, en un horario de atención de lunes a viernes en un horario de 9:00 am a 3:30 pm.

Para mayores informes, podrán comunicarse a las extensiones previamente mencionadas o bien, acercarse a las instalaciones del DIF Municipal en C. Carbonel, No. 4106, frente al Club de Leones.