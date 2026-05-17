Marcha de Morena quedó desconectada de la realidad, mi apoyo a Maru Campos: Bonilla

El presidente municipal Marco Bonilla Mendoza señaló que la marcha que organizó Morena en la ciudad de Chihuahua, lejos de ser histórica resultó totalmente desconectada de la realidad en el Estado.

Asimismo, mencionó que las y los chihuahuenses saben distinguir entre una causa legítima y un montaje político, expresando su respaldo a la gobernadora Maru Campos.

“Lo de ayer también dejó algo muy claro: primero, los chihuahuenses saben cuidar lo que juntos hemos construido y segundo, saben identificar quién sí combate de frente a la delincuencia y a quienes quieren envenenar a nuestras hijas e hijos y quienes no solamente los abrazan, pactan con ellos y los justifican, sino que incluso los esconden.

Bonilla Mendoza agregó que cuando se ha tratado de defender a Chihuahua y a México, los y las chihuahuenses han estado presentes: porque aquí siempre hemos dado y daremos la cara, porque Chihuahua no se dobla y mucho menos se entrega”.