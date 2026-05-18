Lista la Final del Clausura 2026: Pumas vs Cruz Azul

Pumas de la UNAM clasificó a la Final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, tras imponerse 1-0 a los Tuzos del Pachuca este domingo en el Estadio Olímpico Universitario, donde igualó en el marcador global 1-1, pero avanzó a la lucha por el título, octavo en su historia, gracias a su mejor posición en la tabla general, luego de acabar como Superlíder la campaña regular.

El conjunto universitario trabajó el partido, pero fue hasta la parte complementaria y en una jugada a balón parado que encontró la recompensa, gracias a un golazo de Jordan Carrillo, quien cobró una falta en los linderos del área y mandó guardar el esférico en el marco rival con un cañonazo de derecha incontenible.

En los minutos finales, Pachuca se volcó con todo en busca del gol que le diera el boleto a la Final, pero sus hombres de mayor experiencia y desequilibrio como el venezolano Salomón Rondón, el ecuatoriano Enner Valencia o el colombiano Luis Quiñones dejaron escapar grandes oportunidades para cambiar el curso de la historia.

Pumas jugará su octava Final, desde que en 1996 se implementaron los torneos cortos, y está a la puertas del octavo título de liga en su historia, pero primero deberá superar a Cruz Azul, tercer en la tabla general, que dejó en el camino a las Chivas del Guadalajara, equipo que terminó como sublíder.

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