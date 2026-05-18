Lista la Final del Clausura 2026: Pumas vs Cruz Azul

Pumas de la UNAM clasificó a la Final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, tras imponerse 1-0 a los Tuzos del Pachuca este domingo en el Estadio Olímpico Universitario, donde igualó en el marcador global 1-1, pero avanzó a la lucha por el título, octavo en su historia, gracias a su mejor posición en la tabla general, luego de acabar como Superlíder la campaña regular.

El conjunto universitario trabajó el partido, pero fue hasta la parte complementaria y en una jugada a balón parado que encontró la recompensa, gracias a un golazo de Jordan Carrillo, quien cobró una falta en los linderos del área y mandó guardar el esférico en el marco rival con un cañonazo de derecha incontenible.

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En los minutos finales, Pachuca se volcó con todo en busca del gol que le diera el boleto a la Final, pero sus hombres de mayor experiencia y desequilibrio como el venezolano Salomón Rondón, el ecuatoriano Enner Valencia o el colombiano Luis Quiñones dejaron escapar grandes oportunidades para cambiar el curso de la historia.

Pumas jugará su octava Final, desde que en 1996 se implementaron los torneos cortos, y está a la puertas del octavo título de liga en su historia, pero primero deberá superar a Cruz Azul, tercer en la tabla general, que dejó en el camino a las Chivas del Guadalajara, equipo que terminó como sublíder.