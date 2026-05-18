Circulación anticiclónica mantendrá las altas temperaturas en territorio estatal durante este lunes

Este lunes, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el golfo de México, mantendrá temperaturas calurosas a muy calurosas en la mayor parte del país.

Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región, y muy frío con posibles heladas en sierras de Chihuahua y Durango.

Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso en la región, persistiendo la onda de calor en Durango (oeste y noreste), Coahuila (centro y suroeste), Zacatecas (sur) y Aguascalientes (suroeste); finalizando a partir de este día en Nuevo León y San Luis Potosí.

Viento del oeste y suroeste de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h y posibles tolvaneras en zonas de Chihuahua; rachas de 50 a 70 km/h en Durango, Coahuila y Nuevo León; además de rachas de 30 a 50 km/h en Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.