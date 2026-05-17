“Protegeremos la Sierra”: Arturo Medina se registra como Defensor de Chihuahua

Arturo Medina, actual diputado local por el Distrito 22, se registró como Defensor de Chihuahua ante su partido, el Revolucionario Institucional (PRI).

Medina, respaldado por líderes de los municipios del Distrito 22, acudió al registro convocado por el partido en la ciudad de Parral, a fin de realizar el protocolo formal para convertirse en uno de los Defensores de Chihuahua, perfiles que encabezarán las tareas partidistas en las distintas demarcaciones electorales, con miras a preparar las condiciones para la elección de 2027.

El priista enfocará sus tareas de defensa específicamente en los municipios que integran el Distrito 22, pues se trata de una región prioritaria para el partido debido al amplio respaldo popular con el que cuenta. Además, señaló que es uno de los territorios más afectados por Morena en términos de abandono de infraestructura y servicios elementales como salud y seguridad, así como en materia de productividad del campo y protección de los recursos forestales.

Medina señaló que son tiempos de incertidumbre en el país, por lo que el PRI se ha organizado para defender al estado desde todas sus regiones, a fin de evitar la llegada de Morena, a quienes calificó como “un cártel político que destruye instituciones, roba libertades y pacta con el crimen organizado”.

“Vamos a defender nuestro estado; no vamos a permitir que los enemigos de la dignidad vengan a lastimar a nuestra gente. Pondré toda mi fuerza para proteger a los municipios del Distrito 22”, añadió.

Medina recordó que su trayectoria en la Sierra ha estado marcada por el trabajo cercano a la ciudadanía y resaltó que, durante su gestión como diputado —que aún no llega a los dos años—, ha realizado 112 giras de trabajo a los municipios que representa, lo que lo convierte en el legislador con mayor presencia territorial en la historia del distrito.

“Cada vez que estamos en territorio hacemos lo que la gente nos mandó a hacer: recoger sus necesidades y resolverlas de inmediato. La gente no quiere pretextos, quiere resultados”, enfatizó.

Los “Defensores” registrados por el PRI tendrán la eventual posibilidad de convertirse en candidatos del partido en las distintas demarcaciones electorales de la entidad.